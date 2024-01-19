Чернышова и Вильчик пропустят чемпионат России по прыжкам из-за проблем с лезвием

Спортивная пара Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик не примет участие в чемпионате России по прыжкам.

«Не сможем выступить из-за проблем с лезвием», — цитирует Вильчика ТАСС.

Ранее Российская фигуристка Камила Валиева отказалась от участия в чемпионате России по прыжкам.

14-летняя Чернышова и 18-летний Вильчик — двукратные чемпионы этапов юниорского «Гран-при России».

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 20 по 21 января в Москве.