Щербакова рассказала, как изменилась после победы на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как изменилась после победы на Играх-2022 в Пекине.

«Дело, наверное, даже не в победе. Изменили меня и подготовка к Олимпийским играм, и сами выступления. Очень многое пришлось переосмыслить. Могу сказать, что, наверное, внутренне я сильно изменилась и повзрослела», — цитирует Щербакову РИА «Новости Спорт».

18-летняя спорстменка — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также Щербакова является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.