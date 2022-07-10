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Щербакова рассказала, как изменилась после победы на Олимпиаде-2022 в Пекине

Руслан Минаев
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как изменилась после победы на Играх-2022 в Пекине.

«Дело, наверное, даже не в победе. Изменили меня и подготовка к Олимпийским играм, и сами выступления. Очень многое пришлось переосмыслить. Могу сказать, что, наверное, внутренне я сильно изменилась и повзрослела», — цитирует Щербакову РИА «Новости Спорт».

18-летняя спорстменка — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также Щербакова является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220710/scherbakova-1801506403.html
Фигурное катание
Анна Щербакова
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