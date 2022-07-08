Валиева положительно оценила дебют в парном катании с олимпийским чемпионом Соловьевым

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о выступлении в шоу «Аленький цветочек» Татьяны Навки.

Спортсменка будет впервые кататься в дуэте с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

«Это было довольно необычно, но мы с Димой начали кататься потихоньку, делали поддержки на полу, сначала было страшно, но потом, как и с прыжками, ты привыкаешь, остальное становится как будто ты это делал много раз.

Мне интересно все — и попробовать себя в шоу, и выступать на соревнованиях. В шоу это другое — ты стараешься работать на публику, передаешь эмоции. В спорте ты следишь за элементами, тоже есть образ, но более сжатый.

Шоу очень даже полезно, как мне кажется, для спорта, так как ты развиваешь актерское мастерство, стараешься больше смотреть на публику", — цитирует Валиеву Sport24.

Валиевой 16 лет, она тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.