Синицина трогательно поздравила Кацалапова с днем рождения

Фигуристка Виктория Синицина трогательно поздравила своего партнера Никиту Кацалапова с днем рождения. 10 июля ему исполняется 31 год.

«Сегодня такой день, о котором я каждый год думаю с волнением и трепетом! Сегодня родился человек, который может свернуть горы, который делает всегда все на максимум»

Это то чувство, которое сложно описать словами. Когда всего времени, что вы проводите вместе, вам мало! Когда мысли всегда о нем! Когда понимаешь, что сделаешь для этого человека все!

Любимый, будь самым счастливым и здоровым! А я всегда буду рядом. С днем рождения», — написала Синицина в соцсетях.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.