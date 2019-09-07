Победители Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов после исполнения ритм-танца в рамках контрольных прокатов сборной Росиии отметили, что их основная цель — попасть в основную сборную страны. Танцоры одни из немногих представили танец уже в костюмах. Особое внимание привлекал к себе яркий сексуальный костюм Поповой.

— Мой костюм сделан под Лайзу Минелли по мюзиклу, — рассказала Попова. — Похож на образ Туктамышевой «Клеопатра»? Нет, Лизой я вдохновляюсь в обычной жизни, а этот образ чисто под Минелли. Цели на сезон? Попасть в основную сборную страны.



В новом сезоне ритм-танец дуэта поставлен под музыку из мюзикла «Кабаре». Дуэт представит произвольный танец в воскресенье 8 сентября вместе с другими российскими танцевальными парами с 15.00. (по московскому времени) (Екатерина Беспалова)

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