Контрольные прокаты: что покажут Загитова и Медведева. Расписание и видеотрансляции Первого канала
7 и 8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
Спортсмены национальной команды впервые покажут свои программы на новый сезон-2019/2020. У женщин выступят олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова и двукратная вице-чемпионка Олимпиады, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Видеотрансляции будут доступны на сайте Первого канала по ссылке. Комментатор — Александр Гришин.
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию (время московское)
7 сентября, суббота
15:00 Танцы на льду. Ритм-танец
16:00 Мужчины. Короткая программа
16:45 Пары. Короткая программа
17:40 Женщины. Короткая программа
8 сентября, воскресенье
15:00 Танцы на льду. Произвольный танец
16:10 Мужчины. Произвольная программа
17:05 Пары. Произвольная программа
18:05 Женщины. Произвольная программа
Дополнительная информация
https://www.1tv.ru/sport/predsezonnye-kontrolnye-prokaty-po-figurnomu-kataniyu-2019-20/pryamoy-efir