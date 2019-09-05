Контрольные прокаты: что покажут Загитова и Медведева. Расписание и видеотрансляции Первого канала

7 и 8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Спортсмены национальной команды впервые покажут свои программы на новый сезон-2019/2020. У женщин выступят олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова и двукратная вице-чемпионка Олимпиады, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Видеотрансляции будут доступны на сайте Первого канала по ссылке. Комментатор — Александр Гришин.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию (время московское)

7 сентября, суббота

15:00 Танцы на льду. Ритм-танец

16:00 Мужчины. Короткая программа

16:45 Пары. Короткая программа

17:40 Женщины. Короткая программа

8 сентября, воскресенье

15:00 Танцы на льду. Произвольный танец

16:10 Мужчины. Произвольная программа

17:05 Пары. Произвольная программа

18:05 Женщины. Произвольная программа