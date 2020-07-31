«Никаких финансовых требований Косторная не выставляла». Плющенко рассказал о переговорах с фигуристкой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что ключевым фактором ухода Алены Косторной от Этери Тутберидзе были деньги и привлечение спонсоров.

— Чтобы закрыть эти вопросы — она никаких требований не выставляла, ни финансовых, ни контрактных, ни по шоу. Разговоров таких не было. Вижу, что уже начали писать всякую чепуху. Это ее решение, ее никто не уговаривал, не звонил. Мы не общались раньше ни с Аленой, ни с ее мамой. В чистом виде решение спортсмена. Мне было важно услышать именно его — «хочу перейти в вашу команду». Я ответил — да, пожалуйста, такая возможность есть. Другим я не интересовался.

Алена вышла на связь ровно две недели назад, в мае не было ничего. До этого мы даже не были знакомы, не встречались и не виделись. Что касается каких-то хотелок — мол, она должна быть на льду одна, никого вокруг быть не должно — это полная чушь. У Алены нет проблем кататься вместе с другими спортсменами. (Дмитрий Кузнецов)

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