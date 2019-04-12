Невероятный прокат Пападакис и Сизерон в произвольном танце. Видео

Французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке. Спортсмены набрали 135,82 балла, что является мировым рекордом.
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат, получив за свой произвольный танец 130,63 балла.
13 апреля пары покажут свою произвольную программу. Турнир продлится до 14 апреля.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире
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