Невероятный прокат Пападакис и Сизерон в произвольном танце. Видео

Французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке. Спортсмены набрали 135,82 балла, что является мировым рекордом.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат, получив за свой произвольный танец 130,63 балла.

13 апреля пары покажут свою произвольную программу. Турнир продлится до 14 апреля.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире