Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире

С 11 по 14 апреля 2019 года в японской Фукуоке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy).

Турнир организован по инициативе японской федерации фигурного катания, впервые состоялся в 2009 году и проходит раз в два года (исключение было всего раз – из-за землетрясения и цунами в Японии КЧМ-2011 перенесли на 2012-й).

В командном чемпионате мира принимают участие шесть лучших сборных по рейтингу ISU, в составе каждой – по двое мужчин и женщин, а также одна спортивная и одна танцевальная пара. Участники показывают короткую и произвольную программы, за первое место в каждом из видов дается 12 баллов, за второе – 11 и так далее, потом набранные очки суммируются и определяется чемпион.

В КЧМ-2019 принимают участие сборные России, Японии, Канады, Франции, Италии и США. Россияне никогда не выигрывали World Team Trophy, дважды заняв второе место – в 2015-м и в 2017-м.

Первый канал в полном объеме показывает КЧМ-2019 в Фукуоке. После соревнований появляются лучшие прокаты фигуристов. В прямом эфире зрителей также ждут показательные выступления. Плеер видеотрансляции Первого канала будет доступна на этой странице.

Расписание видеотрансляций командного чемпионата мира-2019 по фигурному катанию в Фукуоке

11 апреля, четверг

9.10 (время московское). Танцы. Ритм-танец

10.30. Женщины. Короткая программа

12.35. Мужчины. Короткая программа

12 апреля, пятница

9.55. Пары. Короткая программа

11.20. Танцы. Произвольный танец

12.55. Мужчины. Произвольная программа

13 апреля, суббота

9.10. Пары. Произвольная программа

10.45 Женщины. Произвольная программа

14 апреля, воскресенье

8.00. Показательные выступления

Состав сборной России

мужчины – Александр Самарин, Андрей Лазукин

женщины – Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева

пары – Наталья Забияко/Александр Энберт

танцы – Виктория Синицина/Никита Кацалапов

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