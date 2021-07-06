Необычная фотосессия Медведевой с болгарским певцом: продолжение

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и болгарский певец Кристиан Костов приняли участие в фотосессии в футуристическом стиле. 21-летняя спортсменка выложила в Instagram снимки. Ранее была опубликована первая часть фотосессии.

«Фаза 2. Когда они вошли в запретную зону, свет в ней оказался удивительно ярким, даже несмотря на то, что она находилась под землей. Пространство разделяла напополам стена из тумана. Пройдя сквозь нее, J-191199 и K-150300 почувствовали легкое, но приятное покалывание от соприкосновения маленьких капель воды с их кожей. Вдруг, монохромная одежда на них обрела цвет, а глаза постепенно стали привыкать к ярким краскам. Пронзающий воздух запах и освежающая прохлада взбудоражила их рецепторы и чувства. Незнакомое ощущение притягивало и затягивало их внутрь, несмотря на страх, и они уже были не в силах оставаться в стороне. Стена из зелени распростерла свои ветви навстречу путешественникам, вовлекая их в свои пестрые объятия. Помня о предостережениях и слухах об опасности, которыми было окружено это место, J-191199 и K-150300 старались оставаться бдительными. Шаг за шагом, они подбирались ближе к кустам, понемногу избавляясь от страха неизвестности перед собой. Погружаясь в море зелени, они погружались в обволакивающее чувство покоя».

«Фаза 3. Уровень света и сила будоражащих сознание ароматов достигли своей высочайшей точки — сопротивление было бесполезно. Они шли дальше. Все, чего касался их взгляд, становилось все более насыщенным и ярким, как и они сами: с каждым шагом, J-191199 и K-150300 расцветали все сильнее.

J-191199 и K-150300 никогда раньше не испытывали такого урагана эмоций, названий которым они не знали, но эти эмоции были настолько чисты и лучезарны, что пленяли и манили каждую молекулу в их теле за собой.

Поначалу Флора настороженно относилась к новоприбывшим, однако излучаемые ими вибрации буквально кричали об их мирных намерениях, и в мгновение ока Флора заключила J-191199 и K-150300 в объятия как своих собственных детей.

Наконец пазл сложился: они раскрыли тайну, скрывающуюся за исчезновением людей в запретной зоне. Их новообретенная природа была ответом, который они искали всю свою жизнь».