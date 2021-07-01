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Медведева вместе с болгарским певцом Костовым снялась в футуристической фотосессии

09:10
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и болгарский певец Кристиан Костов приняли участие в фотосессии в футуристическом стиле. 21-летняя спортсменка выложила в Instagram снимки.

«Flora: фаза 1, 2184 год. Мир, в котором живут K-150300 и J-191199, напоминает high-tech утопию, в которой нет места цветам и эмоциям, — подписала она фотографии. - Бесчисленные оттенки серого окрашивают прямые линии небоскрёбов, их шпили еле заметны в мерцающих фарах пролетающих мимо машин. Слова «день», «ночь», «закат» или «рассвет» все давно забыли. «Природа» как понятие также потеряло смысл — по крайней мере, так гласила легенда. Утомлённые однообразным пейзажем на земле и в небе, K-150300 и J-191199 решают исследовать запретный подземный мир — зону, откуда никто никогда не возвращался».

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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