Мишина и Галлямов посетили парк аттракционов в Сочи
20:22
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов побывали в парке аттракционов в Сочи. Галлямов опубликовал фото в своем Instagram.
«После посещения аттракционов, начинаешь понимать, как Настя чувствует себя в подкрутке и в поддержках», — написал фигурист.
Мишина и Галлямов выступают в парном катании. В их активе золото чемпионата мира-2021, а также победа на командном чемпионате мира в нынешнем году.
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