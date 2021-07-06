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Мишина и Галлямов посетили парк аттракционов в Сочи

20:22
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов побывали в парке аттракционов в Сочи. Галлямов опубликовал фото в своем Instagram.

«После посещения аттракционов, начинаешь понимать, как Настя чувствует себя в подкрутке и в поддержках», — написал фигурист.

Мишина и Галлямов выступают в парном катании. В их активе золото чемпионата мира-2021, а также победа на командном чемпионате мира в нынешнем году.

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Евгений Петров все материалы автора

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