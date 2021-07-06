Гербольдт заявила, что у Медведевой есть шансы стать элитной парницей

Чемпионка России среди юниоров, участница чемпионатов мира и Европы, ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала в интервью «Спорт-Экспрессу» возможный сценарий с переходом двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в парное катание.

«Если у Медведевой нет внутреннего страха к парным элементам, то ей вполне под силу стать хорошей, элитной парницей. Легкая, изящная, без проблем идет во все поддержки. Такой вывод я делаю, глядя на небольшие видео с их тренировок перед шоу в Сочи, многое там не показывают, но в целом Женя мне понравилась. С прыжками проблем также быть не должно. Выброс, подкрутка и поддержка хорошо изучаются технически одаренными девушками. Поэтому если страха перед этими элементами нет, то Медведева легко сможет их делать и на очень высоком уровне», — считает фигуристка.

Отметим, что Гербольдт также выступала и в парном катании, и в одиночном. Сменила дисциплину Катарина в 21 год. Столько же лет сейчас и Медведевой.