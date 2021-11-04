Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал о собственной строгости в подготовке к спектаклю «Анна Каренина».

«Не могу сказать, что я прямо тиран, но действительно я понимаю, что если перестану требовать, то мы потеряем тот нерв, тот драйв и тот профессионализм, который должен быть. Даже сейчас у нас был достаточно сложный прогон, мы ограничены по времени. Несмотря на то, что спектакль был показан в Сочи, тут новое поле, новая арена, сложно адаптироваться. Видимо, Алексей (Ягудин) вышел под впечатлением от этого прогона», — предположил Авербух.

4 ноября состоялась премьера ледового спектакля «Анна Каренина» в Москве. Главные роли в представлении исполнят Оксана Домнина, Максим Шабалин, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский.