Ягудин сравнил соперничество с Плющенко с конкуренцией в группе Тутберидзе

Олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин высказали свое мнение насчет конкуренции в спорте.

Тотьмянина: — Это нормально, каждый сам за себя, один в поле воин. Ты не можешь и дружить, и соревноваться. Мне кажется, это даже ненормально — дружить, а потом друг против друга соревноваться. Это человеческая борьба, каждый хочет лучшего для себя.

Ягудин: — Вот я, например, продукт соперничества с Женей (Плющенко). И наоборот. Будучи много лет назад в Санкт-Петербурге и тренируясь у одного тренера, мы ничего не придумывали. Это нормальная жизнь, когда ты подсматриваешь, видишь, как там тренируются, ты хочешь сделать больше. Посмотрите на девушек Этери Георгиевны Тутберидзе — это хорошая спортивная конкуренция, которая толкает каждую, кто тренируется в этой группе, на рекорды.

— Осталось это соперничество с Плющенко или уже подружились?

Ягудин: — Мы особо никогда и не общались. У нас нет конфликта, но нет и дружбы, чтобы при встрече обниматься и целоваться.