Ученица Плющенко Муравьева исполнила тройной аксель и четверной сальхов на тренировке
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Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева исполнила тройной аксель на тренировке. Видео появилось в Instagram-аккаунте Плющенко.
Также фигуристка исполнила четверной сальхов в каскаде с тройным сальховом.
В сезоне-2021/22 Муравьева отобралась в финал юниорского «Гран-при» в женском одиночном катании. Также Россию на соревнованиях представят Софья Акатьева, Вероника Жилина и Аделия Петросян.
Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).
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