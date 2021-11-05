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Ученица Плющенко Муравьева исполнила тройной аксель и четверной сальхов на тренировке

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Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева исполнила тройной аксель на тренировке. Видео появилось в Instagram-аккаунте Плющенко.

Также фигуристка исполнила четверной сальхов в каскаде с тройным сальховом.

В сезоне-2021/22 Муравьева отобралась в финал юниорского «Гран-при» в женском одиночном катании. Также Россию на соревнованиях представят Софья Акатьева, Вероника Жилина и Аделия Петросян.

Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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