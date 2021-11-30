Навка назвала Милохина настоящим мужиком

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка снова высказала несколько комплиментов в адрес участника шоу «Ледниковый период» Дани Милохина, который выступает в паре с Евгенией Медведевой.

— Я больше в поддержку хочу сказать как раз, потому что Даня вытянул ее, настоящий мужик. Такая сегодня была заявка на произвольный танец! Есть пары, где и девочка прекрасно катит, и мальчик уверенно стоит на ногах, например, Волосожар — Федотов. Бывают такие программы, когда все супер, девочка может создать тонкость.

Но здесь я вижу больше одиночников. Были у них крутые номера, когда все красиво прикрывалось и мы видели, какие потрясающие вещи делает Даня. Но сегодня что-то было не так, может, в самой постановке. Действительно, не сговариваясь все судьи поставили такие оценки. Ощущение нам не передалось. Может, по телевизору будет лучше. Очень крутые элементы, вращение, от которого мы все охнули. Даня, ты крутой, молодчина. Не расстраивайтесь.