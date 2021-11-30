Стала известна тема нового номера Медведевой и Милохина

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в новом выпуске шоу «Ледниковый период» выступили с номером по мотивам произведения «Снежная королева». Милохин исполнил роль Кая, Медведева — Герды.

Пара исполнила несколько сложных поддержек, но допустила технические ошибки. По ходу выступления Милохин на стенде, копировавшем лед, написал слово «вечность», а затем дуэт исправил одну букву и изменил слово на «верность».

Медведева и Милохин до этого получили несколько максимальных оценок за свои выступления и являются одними из фаворитов проекта.