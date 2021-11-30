Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Стала известна тема нового номера Медведевой и Милохина

16:21
Теги:

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в новом выпуске шоу «Ледниковый период» выступили с номером по мотивам произведения «Снежная королева». Милохин исполнил роль Кая, Медведева — Герды.

Пара исполнила несколько сложных поддержек, но допустила технические ошибки. По ходу выступления Милохин на стенде, копировавшем лед, написал слово «вечность», а затем дуэт исправил одну букву и изменил слово на «верность».

Медведева и Милохин до этого получили несколько максимальных оценок за свои выступления и являются одними из фаворитов проекта.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой
В Госдуме предложили избавить наследников от долгов умершего близкого
0