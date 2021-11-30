Загитова: «С помощью миланского быка и усиленной работы я завоевала золото чемпионата мира в Японии»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вспомнила о ритуале, который предшествовал ее победе на чемпионате мира в Японии.

«Видео было сделано в Милане в центре галереи, между Дуомо и театром Ла Скала. По миланской традиции, нужно загадать желание и прокрутиться на изображении быка.

После того, как проиграла на чемпионате мира в 2018 году, именно на этом месте я загадала желание о том, чтобы обязательно выиграть в следующем.

И действительно, с помощью миланского быка и усиленной работы я завоевала золото на следующем чемпионате мира в Японии», — написала Загитова в Instagram.

Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram

На чемпионате мира в 2018 году Загитова допустила ошибки в произвольной программе и стала только пятой. В 2019 году россиянка выиграла золото.