Бестемьянова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Какая-то коварная болячка!»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» пожелала скорейшего выздоровления олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

«Мы всю свою жизнь жили в таком же ритме, как и Роман. Мы выступали и на елках, и на открытых катках, и ничего — все выдерживали. Не думаю, что участие в ледовом шоу послужило толчком. Предполагаю, что это какой-то вирус, но, возможно, нагрузка усугубила, потому что нагрузки обычно не рекомендуются, если человек заболел. Температуры-то у него не было, если верить тому, что пишут, какая-то коварная болячка. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!» — сказала Бестемьянова «СЭ».

10 января, Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз». Ему 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.