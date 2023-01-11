Журова предположила, что Костомаров мог попасть в реанимацию из-за общения с заболевшими зрителями

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что фигурист Роман Костомаров мог попасть в реанимацию из-за общения с заболевшими зрителями.

«В случае с Костомаровым, может быть, кто-то приболевший подошел к нему для совместной фотографии. А Роман — человек ответственный, поехал все равно выступать на мороз, и, возможно, имел уже какие-то симптомы заболевания. Допускаю это», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

45-летний фигурист является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.