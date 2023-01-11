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Сегодня, 13:30

Госпитализированный Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Алина Савинова
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что фигуристу не стало лучше после перевода в «Коммунарку».

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже фигуриста перевели в больницу в Коммунарке, где ему сделали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Костомарову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://t.me/sportrian/29265
Фигурное катание
Роман Костомаров
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