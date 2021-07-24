«Мой ребенок должен расти в здоровом обществе». Жена Пескова высказалась о мужчинах в юбках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на критику в свой адрес после высказывания по поводу участия мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике. Она заявила, что это чисто женская дисциплина и участие мужчин в этих соревнованиях — перебор.

Французская фигуристка, четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и трехкратный призер чемпионатов мира в танцах на льду Кэйтлин Уивер осудили Навку.

«Мой предыдущий пост вызвал бурную реакцию в сети, в том числе и у спортсменов с мировым именем. Например, Габриэла Пападакис выразила свое возмущение, но при всем моем уважении к ней и ее мнению, я хочу ответить и выразить свое. Своим высказыванием я не хотела никого задеть, вообще если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что лгбт сообщества я не трогала вообще. Но у меня есть свое устойчивое понимание на сей счет.

Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе, где должно быть различие между женщинами и мужчинами. Я не высказываюсь против, но придерживаюсь такого мнения.

Сексуальная ориентация — это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда, это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против этого. Это все вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в РФ карается законом пропаганда сексуальных меньшинств у несовершеннолетних.

И даже с учетом того, что путь и воля у каждого свои, в 21 веке я имею право на свое мнение по этому вопросу», — написала Навка в Instagram.