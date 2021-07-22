Французская фигуристка Пападакис осудила Навку за критику мужской художественной гимнастики

Французская фигуристка, четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду Габриэла Пападакис осудила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку за критику в адрес мужской художественной гимнастики.

«Я очень расстроена, что в 2021 году все еще существует подобное отсутствие открытости и уважения к другим, их отличиям и самовыражению. Хотелось бы, чтобы мы все поняли, что подобные публичные нападки разрушительны и болезненны. Все мои мысли с атлетом из видео, я поддерживаю его и всех, кто почувствовал себя подвергнутым нападкам из-за таких неприемлемых комментариев», — написала в сторис своего Instagram Пападакис.

Сторис Габриэлы Пападакис. Фото Instagram

Ранее Навка высказалась против того, чтобы мужчины участвовали в соревнованиях по художественной гимнастике.