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Французская фигуристка Пападакис осудила Навку за критику мужской художественной гимнастики

12:58
Габриэла Пападакис. Фото Instagram Сторис Габриэлы Пападакис. Фото Instagram
Габриэла Пападакис. Фото Instagram
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Французская фигуристка, четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду Габриэла Пападакис осудила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку за критику в адрес мужской художественной гимнастики.

«Я очень расстроена, что в 2021 году все еще существует подобное отсутствие открытости и уважения к другим, их отличиям и самовыражению. Хотелось бы, чтобы мы все поняли, что подобные публичные нападки разрушительны и болезненны. Все мои мысли с атлетом из видео, я поддерживаю его и всех, кто почувствовал себя подвергнутым нападкам из-за таких неприемлемых комментариев», — написала в сторис своего Instagram Пападакис.

Сторис Габриэлы Пападакис. Фото Instagram
Сторис Габриэлы Пападакис. Фото Instagram

Ранее Навка высказалась против того, чтобы мужчины участвовали в соревнованиях по художественной гимнастике.

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Иван Торопцев все материалы автора

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