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«Шокирована и расстроена». Кэйтлин Уивер осудила Навку за критику мужской художественной гимнастики

12:37
Комментарий Кэйтлин Уивер. Фото Instagram Сторис Кэйтлин Уивер. Фото Instagram
Комментарий Кэйтлин Уивер. Фото Instagram
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Трехкратный призер чемпионатов мира в танцах на льду Кэйтлин Уивер осудила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку за критику в адрес мужской художественной гимнастики.

«Шокирована и расстроена словами Татьяны Навки.

Если бы этот человек был фигуристом, он был бы знаменит. В чем разница? Можем мы, пожалуйста, остановить дискриминацию! Это реальность для многих атлетов, выступающих в судейских видах спорта, и это должно прекратиться», — написала Уивер в сторис Instagram.

Сторис Кэйтлин Уивер. Фото Instagram
Сторис Кэйтлин Уивер. Фото Instagram

Также фигуристка оставила комментарий под сами постом Навки.

«Мне очень жаль, что ты не в состоянии посмотреть за пределы своего собственного опыта. Ты всегда была моим кумиром. Твой пост — это печальное осознание того, что больше ты им не являешься. Искусство и спорт означают свободу выражения, независимо от того, кто ты и в каком теле родился».

Комментарий Кэйтлин Уивер. Фото Instagram
Комментарий Кэйтлин Уивер. Фото Instagram

22 июля Навка опубликовала пост, в котором выступила против мужчин в художественной гимнастике. Она заявила, что это чисто женская дисциплина и участие мужчин в данных соревнованиях — перебор.

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