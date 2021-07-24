Бойкова и Козловский в олимпийском сезоне будут кататься под «Лебединое озеро»

Короткая программа бронзовых призеров чемпионата мира в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на сезон-2021/22 поставлена на музыку из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

«Новая короткая программа Бойковой и Козловского «Черный лебедь» поставлена на музыку из балета «Лебединое озеро». Каждый раз выбор разный, но сейчас нам захотелось именно эту музыку — прекрасный русский, российский композитор, шедевр русского балета, классика, в которой Бойкова и Козловский сейчас уже могут себя показать», — сказала тренер спортсменов Тамара Москвина ТАСС.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020) и серебряными призерами юниорского чемпионата мира (2017).