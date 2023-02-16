Мишина поделилась, как приняла свою болезнь — лимфому Ходжкина

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина поделилась, как приняла свою болезнь — лимфому Ходжкина.

«Сначала вообще становится очень страшно от непонимания: что делать, где делать. Если бы не Алексей со своим оптимизмом... Только он мог легко и просто сказать, что все будет нормально, что лимфома Ходжкина, которая диагностирована у меня, вылечивается, не оставляя никаких последствий. Я как-то сразу в это поверила. Что все вытерплю, вынесу и обязательно вылечусь. Очень четко тогда поняла, как сильно хочу работать. Пока шло лечение, постоянно как бы цеплялась за все, что происходит на катке. Это помогало чувствовать, что ты не выпал из профессии, а по-прежнему причастен к ней и скоро вернешься обратно. У меня было именно такое ощущение. Плюс дом, семья, два сына с собственными семьями. Так сложилось, что наш внук, маленький Лешик, практически постоянно с нами живет, поскольку его мама долгое время активно играла в теннис. Скорее переживала, что внук много чего теряет, пока меня нет рядом. Понятно, что есть папа, который может помочь с тем же теннисом, но папа не может охватить весь быт. Это тоже стимулировало мое желание поскорее вернуться в строй», — приводит слова Мишиной RT.