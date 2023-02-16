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Сегодня, 17:33

Мишина заявила, что у нее с мужем никогда не было тренерского противостояния

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина ответила на вопрос о тренерском противостоянии с мужем Алексеем Мишиным.

«Если говорить про тренерское противостояние, его у нас не было никогда. Когда появился Женя Плющенко, а он катался очень длинный период, он поглощал Алексея полностью. Соответственно, какую-то часть работы с другими фигуристами я брала на себя. С тем же Семененко вообще работала с самого детства. Просто был период, когда из-за болезни я перестала ездить на соревнования. Выбиралась разве что в «Юбилейный», когда случались перерывы в курсе лечения», — приводит слова Мишиной RT.

В группе 81-летнего Мишина тренируются серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1112198-tatyana-aleksei-mishiny-sotrudnichestvo
Фигурное катание
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