Мишина заявила, что у нее с мужем никогда не было тренерского противостояния

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина ответила на вопрос о тренерском противостоянии с мужем Алексеем Мишиным.

«Если говорить про тренерское противостояние, его у нас не было никогда. Когда появился Женя Плющенко, а он катался очень длинный период, он поглощал Алексея полностью. Соответственно, какую-то часть работы с другими фигуристами я брала на себя. С тем же Семененко вообще работала с самого детства. Просто был период, когда из-за болезни я перестала ездить на соревнования. Выбиралась разве что в «Юбилейный», когда случались перерывы в курсе лечения», — приводит слова Мишиной RT.

В группе 81-летнего Мишина тренируются серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко.