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Мишина — о хип-хоп-программе: «Для нас это было что-то совершенно новое»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, под чьи композиции им поставила хип-хоп-программу Анжелика Крылова.

«В той программе мы взяли две композиции Лил Джона. Первая — трек, который был очень популярен в свои годы. Такой хип-хоп, но как бы предыдущего поколения», — приводит RT слова Галлямова.

«Для нас это было что-то совершенно новое. Но Тамара Николаевна посмотрела своим взглядом и сказала, что такое она уже видела. И добавила, что сама видит нас под другую музыку», — добавила Мишина.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1264002-mishina-gallyamov-programma-krylova
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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