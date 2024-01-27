Жулин считает, что Петросян может стать лидером женского фигурного катания

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение о лидерах среди российских фигуристок.

«Возможно, Аделия Петросян станет лидером женского катания, если Камилу Валиеву дисквалифицируют. Но Аделию никто не подтягивает к статусу лидера группы Этери Тутберидзе. Просто она сама по себе очень хорошо тренируется, прыгает. Аделия действительно талантливейший человек», — приводит слова Жулина Sporrt24.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд в (CAS) вынесет решение по допинг-делу Камилы Валиевой в понедельник, 29 января.