Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:57

Жулин считает, что Петросян может стать лидером женского фигурного катания

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение о лидерах среди российских фигуристок.

«Возможно, Аделия Петросян станет лидером женского катания, если Камилу Валиеву дисквалифицируют. Но Аделию никто не подтягивает к статусу лидера группы Этери Тутберидзе. Просто она сама по себе очень хорошо тренируется, прыгает. Аделия действительно талантливейший человек», — приводит слова Жулина Sporrt24.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд в (CAS) вынесет решение по допинг-делу Камилы Валиевой в понедельник, 29 января.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-615540-zhulin-vozmozhno-petrosyan-stanet-liderom-zhenskogo-kataniya-yesli-valiyevu-diskvalifitsiruyut
Фигурное катание
Аделия Петросян
Александр Жулин
0
Читайте также
Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы «Би-2»
Восемнадцатилетний спортсмен умер на чемпионате по MMA в Кировской области
Российские силы поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Украинский пленный из Авдеевки рассказал о надежде на спасение войсками РФ
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишина — о хип-хоп-программе: «Для нас это было что-то совершенно новое»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости