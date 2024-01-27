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Допинг

Сегодня, 00:33

USA Today: CAS вынесет решение по делу Валиевой 29 января

Евгений Козинов
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Журналист USA Today Кристин Бреннан сообщила, что спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января.

«По моей информации долгожданное решение CAS по делу Камилы Валиевой будет вынесено в понедельник, 29 января — почти через два года после командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине», — написала Бреннан в Twitter.

Во время турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются несколько месяцев, последние слушания прошли 9 и 10 ноября.

Камила Валиева. Вердикт CAS по Валиевой точно кого-то не устроит. Россия и США должны провести реванш за медаль

Источник: https://rsport.ria.ru/20240127/valieva-1923786827.html
Фигурное катание
Камила Валиева
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