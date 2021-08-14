Мишина и Галлямов будут выступать в произвольной программе под музыку Свиридова

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут выступать в сезоне-2021/22 с произвольной программой под композиции Георгия Свиридова «Время, вперед!» и «Метель».

«Эта программа совершенно в другом стиле, она более взрослая», — приводит слова Галлямова Goldenskate.

Мишина отметила, что они хотят, чтобы их программы были быстрее.

«Мы хотим, чтобы наши программы были быстрее. Мы пытаемся показать это в первых тестовых прокатах. Наша цель — кататься быстрее и с большей легкостью».

В сезоне-2020/21 Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в парном катании, а также одержали победу на командном первенстве планеты.