Мишина и Галлямов будут выступать в произвольной программе под музыку Свиридова
14:19
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут выступать в сезоне-2021/22 с произвольной программой под композиции Георгия Свиридова «Время, вперед!» и «Метель».
«Эта программа совершенно в другом стиле, она более взрослая», — приводит слова Галлямова Goldenskate.
Мишина отметила, что они хотят, чтобы их программы были быстрее.
«Мы хотим, чтобы наши программы были быстрее. Мы пытаемся показать это в первых тестовых прокатах. Наша цель — кататься быстрее и с большей легкостью».
В сезоне-2020/21 Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в парном катании, а также одержали победу на командном первенстве планеты.
Дополнительная информация:
https://www.goldenskate.com/2021/08/mishina-and-galliamov-we-want-to-show-something-new/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю