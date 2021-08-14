Тутберидзе прилетела в Бостон с Тарасовой и Морозовым на первый турнир сезона Cranberry Cup
10:11
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе с парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов прибыли на турнир Cranberry Cup, проходящий в Бостоне.
Вместе с фигуристами в США прилетел тренер Павел Слюсаренко.
Тарасова и Морозов занимаются в группе Тутберидзе с апреля 2021 года.
Турнир стартует сегодня, 14 августа. Начало короткой программы — 1.45 по московскому времени (15 августа), произвольной — в 23.45 по московскому времени (15 августа).
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