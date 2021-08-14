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Траньков объяснил, почему не поехал с Тарасовой и Морозовым на турнир в Бостоне

21:57
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков объяснил, почему не поехал вместе с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым на турнир Cranberry Cup, проходящий в Бостоне.

14 августа стало известно, что на соревнования вместе с фигуристами приехала Этери Тутберидзе.

«Очень много звонков и сообщений по поводу того, почему же я не на соревнованиях в США со своими любимыми Евгенией и Владимиром. Все очень просто, нет никаких заговоров, нет никаких подводных камней и течений — просто у меня отсутствует виза в США. Получить ее сейчас практически невозможно в силу охлаждения отношений между нашими странами и, конечно, коронавирусной инфекции.

Надеюсь, что к турниру серии «Гран-при» Skate America, который пройдет уже совсем скоро, я смогу решить эту проблему и с ребятами, конечно же, буду на этих важных соревнованиях. А пока так, как есть. Ребята в надежных руках с Этери Георгиевной Тутберидзе и с Павлом Слюсаренко, с которыми мы вместе работаем с парами», — рассказал Траньков в сторис Instagram.

Соревнования пройдут в Бостоне (штат Массачусетс) с 10 по 15 августа.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/xam_trankov/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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