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Сегодня, 19:01

Международный союз конькобежцев не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отсутствия россиян

Иван Шитик
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) пока не планирует обсуждение заморозки мирового рейтинга в условиях отстранения российских спортсменов, информирует ТАСС.

В воскресенье заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе написала в соцсети, что не понимает и не принимает действий ISU, отстранившего россиян от соревнований.

1 марта ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. В апреле стало известно, что Россия не примет этап «Гран-при» сезона-2022/23. Он должен был пройти с 25 по 27 ноября.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов до следующего уведомления.

Этери Тутберидзе. Тутберидзе — за отмену титулов в фигурном катании до возвращения россиян. Реально ли это?
Источник: https://tass.ru/sport/15373429
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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