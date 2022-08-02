Международный союз конькобежцев не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отсутствия россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не планирует обсуждение заморозки мирового рейтинга в условиях отстранения российских спортсменов, информирует ТАСС.

В воскресенье заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе написала в соцсети, что не понимает и не принимает действий ISU, отстранившего россиян от соревнований.

1 марта ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. В апреле стало известно, что Россия не примет этап «Гран-при» сезона-2022/23. Он должен был пройти с 25 по 27 ноября.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов до следующего уведомления.