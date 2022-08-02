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Комик Денис Дорохов заявил, что хотел бы выступить в шоу «Ледниковый период»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный комик Денис Дорохов заявил, что хотел бы выступить в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

— В «Ледниковом периоде» вас не ждать?

— Ради мамы я бы туда с удовольствием пошел, — заявил Дорохов Sport24.

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу оригинального производства Первого канала, с перерывами транслирующееся с 2007 года. В программе принимают участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-08-02-komik-denis-dorokhov-s-udovolstviyem-poshelby-v-lednikovyy-period-radi-baby
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