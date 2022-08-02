Комик Денис Дорохов заявил, что хотел бы выступить в шоу «Ледниковый период»

Известный комик Денис Дорохов заявил, что хотел бы выступить в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

— В «Ледниковом периоде» вас не ждать?

— Ради мамы я бы туда с удовольствием пошел, — заявил Дорохов Sport24.

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное телевизионное ледовое шоу оригинального производства Первого канала, с перерывами транслирующееся с 2007 года. В программе принимают участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения.