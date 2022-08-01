Тутберидзе — за отмену титулов в фигурном катании до возвращения россиян. Реально ли это?

Знаменитый тренер пристыдила коллег, которые радуются отстранению наших спортсменов.

Тренер олимпийских чемпионок и чемпионок мира Этери Тутберидзе выступила с неожиданной инициативой о внесении корректив в рейтинг ISU из-за отстранения российских фигуристов. По мнению звездного специалиста, распределение медалей на крупных турнирах и обновление рейтинга в тот момент, когда спортсмены из России и Белоруссии из-за санкций не имеют права участвовать в международных стартах, не отвечает принципам fair play. Впрочем, подобный призыв к совести зарубежных коллег — скорее из моральной категории. Юридически все решения о неучастии стран, находящихся под санкциями, в ближайшей серии «Гран-при» давно приняты. Но попытка создать у будущих победителей этих соревнований комплекс неполноценности — интересный тренд.

Ужасающая ошибка группы людей

Этери Тутберидзе до сих пор практически не высказывалась о санкциях против отечественного спорта — во всяком случае не делала масштабных заявлений. После завершения прошлого сезона и окончания гастролей ледовых шоу в основном сообщалось о том, что знаменитый специалист занимается решением вопросов с организацией тренировочного процесса в США своей дочери Дианы Дэвис и ее партнера по танцевальному дуэту Глеба Смолкина. Главные звезды «Хрустального» — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова — тем времени проявляли небывалую медийную активность, участвуя в различных публичных мероприятиях. Но было очевидно, что рано или поздно Тутберидзе вернется к работе и столкнется проблемами в мотивации подопечных из-за неясных перспектив в международных стартах.

— Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и так далее. Все это очень, очень расстраивает, — описала знаменитый специалист свое настроение в соцсетях. — Я многое понимаю, но не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще — поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы — честный спорт (fair play)? Или, как нам объяснили, что это и есть забота о наших спортсменах? Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас — это абсурд. Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю это ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений. Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации.

Этери Тутберидзе и Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Неловкая ситуация для ISU

В этом посте Этери Георгиевна оппонирует сразу нескольким позициям, которые популярны в иностранном спортивном сообществе. И в первую очередь — своему высокопоставленному хейтеру Томасу Баху, главе Международного олимпийского комитета. Напомню, что еще на Олимпиаде в Пекине босс МОК публично раскритиковал Тутберидзе за «холодность» в общении с Камилой Валиевой после неудачного проката произвольной программы. А буквально через пару недель после этого Бах и его коллеги опубликовали скандальные рекомендации для федераций по видам спорта, в которых настаивали на отстранении от соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Именно на основании этих рекомендаций наши фигуристы и оказались за бортом чемпионата мира и «Гран-при». Причем это объяснили заботой о безопасности — якобы в нынешней геополитической ситуации они могут стать жертвами провокаций со стороны болельщиков и даже других участников соревнований.

Опыт тенниса, велоспорта, дзюдо и шахмат, где россияне и белорусы продолжили выступления вопреки рекомендациям МОК, показывает, что проблемы с безопасностью являются мнимыми и служат лишь прикрытием для политических санкций. Интересен и пример тенниса в плане рейтинга, о котором также пишет Тутберидзе. Когда Уимблдон отклонил заявки игроков из России и Белоруссии, мужская и женская теннисные ассоциации лишил этот турнир «Большого шлема» рейтинговых очков, сочтя, что разыгрывать их в неполном составе неспортивно. Увы, в фигурном катании о подобном приходится только мечтать — рейтинг ISU продолжает рассчитываться так, словно наши спортсмены пропускают старты по собственной инициативе. В женском одиночном разряде пока лидирует олимпийская чемпионка Анна Щербакова, но очевидно, что это не на долго.

Другой вопрос, что в фигурном катании рейтинг влияет только на распределение по этапам «Гран-при», а в случае снятия санкций с нашей страны будет возможность частично компенсировать нехватку очков за счет wild card. Так что это скорее психологический момент. Другой вопрос, что на распределение квот на чемпионатах Европы и мира влияют результаты предыдущих таких турниров, а, поскольку россиян на ЧМ-2022 не было из-за запретов ISU, то когда крупнейшая «фигурная» держава окажется в плане представительства на одном уровне с Мексикой и Филиппинами, возникнет очень неловкая ситуация. Впрочем, как и в случае с очень сильной сборной Китая, которая пропускала предыдущий мировой форум из-за коронавирусных ограничений. И с этой точки зрения текущие правила логично выбросить в утиль.

Арина Аверина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Опыт художественной гимнастики

Еще один посыл из заявления Тутберидзе — «поделить медали и радоваться малому» — адресован тем комментаторам и специалистам, которые писали о «новых возможностях», которые якобы открываются перед участниками чемпионата мира из-за отсутствия россиян — особенно в женском одиночном катании. С 2016 года подопечные Этери Георгиевны выиграли четыре из шести чемпионатов мира, четыре из шесть юниорских ЧМ. На счету девушек из «Хрустального» также две золотые и две серебряные медали на двух последних Олимпиадах. Чисто теоретически, наверное, интересно посмотреть, что происходит за спинами фаворитов. Однако радость по поводу наград в отсутствие сильнейших — это реально удел слабых. И нашей стороны теперь логично вызвать призеров ЧМ-2022 на очный поединок с фигуристами сборной России.

Поскольку ситуация с санкциями непредсказуема, опыт предыдущих подобных историй подсказывает, что получать международный опыт нам надо в соревнованиях вне юрисдикции международных федераций и МОК. ISU — организация капризная, и очень нервно реагирует на альтернативные старты. Но сейчас в Союзе сменилось руководство, а фигуристы — люди творческие, и возможностей обойти санкции — миллион. Например, в художественной гимнастике в нынешнем сезоне соревнований для спортсменок сборной даже больше, чем раньше, в том числе с участием иностранок. Этот опыт показывает, что лучше не взывать к совести коллег или абстрактному fair play, а действовать. Ни один настоящий спортсмен не откажется от возможности посоревноваться с сильнейшими, если ему будут предложены достойные условия и приемлемый формат выступлений.