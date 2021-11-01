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Меган Дюамель заявила, что видит Трусову в другом виде фигурного катания

21:52
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира в парном катании и телекомментатор Меган Дюамель в разговоре с «СЭ» высказалась о том, почему ей нравится Александра Трусова.

— Вы говорили, что Трусова вам нравится. Из-за ее любви к собакам? (Дюамель — член общества по защите собак. — Прим. «СЭ»)

— Да, в том числе (смеется). Вообще, у нее очень приятная энергия. Не знаю ее лично, но, когда вижу ее на льду, мне нравится, как она себя мотивирует прогрессировать, делать все четверные, как мужчины. Ее произвольная программа этого года очень хороша — и музыка, и хореография. Возможно, это ее лучшая программа в карьере. Когда она катается, она атакует! Все или ничего. И мне это очень импонирует. Кстати, из нее получилась бы отличная парница. Такой тип личности очень подходит.

«Не надо менять правила из-за Валиевой. Сейчас с ней может бороться только Трусова, остальным надо догонять». Мнение из Канады

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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