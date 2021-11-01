Олимпийская чемпионка из Канады посоветовала Валиевой работать над хореографией

Канадская фигуристка и телекомментатор Меган Дюамель в интервью «СЭ» прокомментировала выступление Камилы Валиевой на «Гран-при Канады».

«То, что она сделала, феноменально, конечно, с таким набором элементов... Она получила почти такую же оценку за технику, что и Нейтан Чен! Я такого никогда не видела в женском катании. Она установила новый стандарт, и теперь уже задача других — догонять ее», — сказала Дюамель.

15-летняя россиянка выиграла соревнования с мировым рекордом 265,08 балла.

«Понимает ли она «Болеро»? Для начала: все интерпретируют музыку по-разному. Если я услышу «Болеро», я почувствую одно, а вы — другое. С искусством всегда так, да со многими вещами. Я не уверена, что она многому обучена в плане этой музыки. Может, ее хореограф сказал: «Так, это будет твоя музыка, кататься нужно вот так». Я не знаю. Но думаю, что ее главный фокус был на исполнении трех квадов и тройного акселя. Следующим шагом для нее будет добавление нюансов, маленьких деталей, эмоций и хореографии. Теперь нужно улучшаться в этой сфере.

Я не думаю, что нам нужно менять правила. Здорово видеть людей в процессе технического развития. Теперь работа других — догонять. Когда вы смотрите конькобежный спорт или бег, то выигрывает тот, кто прибежал первым. Кто забил больше голов в хоккее, тот и победил. Она делает больше, чем кто-либо еще. Так что все по делу, это спорт. Но да, при хороших прокатах только Трусова может с ней бороться».

«Не надо менять правила из-за Валиевой. Сейчас с ней может бороться только Трусова, остальным надо догонять». Мнение из Канады