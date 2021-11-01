«Не надо менять правила из-за Валиевой. Сейчас с ней может бороться только Трусова, остальным надо догонять». Мнение из Канады

Вторая часть интервью с олимпийской чемпионкой и телекомментатором Меган Дюамель.

После коротких программ на «Гран-при Канады» «СЭ» поговорил с канадским экспертом о русских парах, хейте болельщиков, и лишь мельком мы коснулись женщин-одиночниц. Теперь — более глубокий разговор с двукратной чемпионкой мира в парном катании о разнице русской и североамериканской культур, группе Этери Тутберидзе и судействе россиянок.

Может, хореограф сказал Валиевой — это твоя музыка, кататься надо так

— Меган, извините, но после «Гран-при» имеет смысл говорить больше о наших женщинах, чем о других видах.

— Это нормально. Они лучшие, а мы говорим о лучших.

— Как вообще лучше — женщины (women), леди (ladies)?

— Для меня оба варианта удобоваримы, не важно (смеется).

— Думаю, для большинства россиян главный герой этапа — Камила Валиева. А для вас?

— То, что она сделала, феноменально, конечно, с таким набором элементов... Она получила почти такую же оценку за технику, что и Нейтан Чен! Я такого никогда не видела в женском катании. Она установила новый стандарт, и теперь уже задача других — догонять ее.

— Не раз встречал мнение, что «Болеро» — слишком сложная для Валиевой композиция, мол, она ее не понимает. А с нынешними правилами нужно вообще понимать музыку? Когда у тебя такой контент.

— Для начала: все интерпретируют музыку по-разному. Если я услышу «Болеро», я почувствую одно, а вы — другое. С искусством всегда так, да со многими вещами. Я не уверена, что она многому обучена в плане этой музыки. Может, ее хореограф сказал: «Так, это будет твоя музыка, кататься нужно вот так». Я не знаю. Но думаю, что ее главный фокус был на исполнении трех квадов и тройного акселя. Следующим шагом для нее будет добавление нюансов, маленьких деталей, эмоций и хореографии. Теперь нужно улучшаться в этой сфере.

— То есть вы проблемы зависимости от четверных в правилах не видите? Сейчас Валиеву может догнать только Трусова.

— Я не думаю, что нам нужно менять правила. Здорово видеть людей в процессе технического развития. Теперь работа других — догонять. Когда вы смотрите конькобежный спорт или бег, то выигрывает тот, кто прибежал первым. Кто забил больше голов в хоккее, тот и победил. Она делает больше, чем кто-либо еще. Так что все по делу, это спорт. Но я согласна, что при хороших прокатах только Трусова может с ней бороться.

— Вы вчера сказали, что Трусова вам нравится. Из-за ее любви к собакам? (Дюамель — член общества по защите собак. — Прим. «СЭ»)

— Да, в том числе (смеется). Вообще, у нее очень приятная энергия. Не знаю ее лично, но, когда вижу ее на льду, мне нравится, как она себя мотивирует прогрессировать, делать все четверные, как мужчины. Ее произвольная программа этого года очень хороша — и музыка, и хореография. Возможно, это ее лучшая программа в карьере. Когда она катается, она атакует! Все или ничего. И мне это очень импонирует. Кстати, из нее получилась бы отличная парница. Такой тип личности очень подходит.

— Слушайте, но вот в парном катании обратная ситуация. Там четверные элементы имеют слишком низкую стоимость, и никто их даже не пытается делать. Не нужны ли здесь изменения?

— Я хотела бы видеть технический прогресс, да. Когда я смотрю парное катание — да, есть прекрасные программы, креативные моменты. Но мы с 80-х годов видим тройной сальхов. Его прыгают уже почти полвека! Время идти дальше. Многие пары находят возможность развиваться через хореографические детали, но я хотела бы, чтобы это происходило и с прыжками и выбросами. Я смотрела русских юниоров, они делают более сложные прыжки. Интересно, когда каждый фигурист, пара находят что-то, делающее их особенными. Я это делала через тройной лутц и четверной выброс, которые делали немногие. А потом Тарасова/Морозов начали делать четверной подкрут. Вам нужно найти свой собственный путь стать особенными. Вот что мне нравится в фигурном катании, в том числе парном.

Программы Косторной совсем пустые

— Если говорить о других русских девушках — Туктамышеву, думаю, вы похвалите...

— Мне она очень понравилась, да. Думаю, она набрала хорошие баллы и абсолютно заслужила свое второе место.

— Но Алена Косторная — вам не кажется, что она растеряла симпатии судей? За год ее забыли, и теперь оценка за компоненты снизилась.

— Репутация важна для компонентов, разумеется. Мне нравится Алена, два года назад она была моим фаворитом среди девушек. Но если вы внимательно посмотрите на ее выступления в Канаде, то станет видно, что ее программы совсем пустые. У нее нет таких связок, хореографии, как у Камилы, Елизаветы, японок. Она должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты. Заполнять пространство между прыжками, находить больше связи с музыкой. Этого сейчас нет. Может быть, ее фанаты меня невзлюбят за это, но вы спросили мое мнение.

— А вы же знаете, что вернулась ее короткая программа, из-за которой она ушла к Плющенко? Довольно символично.

— Да, знаю. И это интересно, что она решила вернуться к тем программам. У нее были прекрасные программы в прошлом, иногда, может быть, лучше к чему-то вернуться. Но что бы она ни делала — она восстановила свой тройной аксель. Она уже сделала шаг вперед. Есть позитив.

— Раз уж спросил про оценки, то продолжу. Когда я вижу очень высокие баллы у девушек в России, я не удивляюсь. Но вас не удивляет, что, например, Усачева без тройного акселя обыгрывает кореянку и японку в США?

— В короткой программе — нет. Она прекрасно выступила в первый день на Skate America. Но в сумме второе место в моем понимании должна была занимать Каори Сакамото. Возможно, так. Она как бы полностью упакована, есть все, она очень сильна, но не получает тех высоких баллов, которые заслуживает. Опять же, мое мнение. Что касается оценок русских девушек — любой фигурист иногда получает больше, чем-то, на что накатал, так бывает. И со мной было. А иногда меньше. И фигуристы проходят через оба варианта по ходу карьеры. Зависимости от страны я не обнаруживаю.

Россия и Северная Америка в фигурном катании — два разных мира

— Вчера мы с вами говорили о том, как работают в группе Тутберидзе. А нет проблемы в том, что фигуристки ее группы рано уходят? Или это их выбор и это не наше дело?

— Конечно, это их выбор. Но также я считаю, что это очень красиво, когда у фигуристки длинная карьера. Как мы видим в случае Туктамышевой, Костнер и других. Но когда девушки так жестко друг друга подталкивают в конкуренции уже в 15-16 лет, они уже измотаны. Очень сложно найти новый вызов после цикла крупных турниров. Так что я понимаю, почему это происходит. Для спорта хорошо, чтобы были знакомые лица. Юдзуру Ханю, который проходит третий олимпийский цикл... Не могу сказать, что у меня есть здесь предпочтения. Я хочу просто видеть сильное катание. Но при этом я хочу видеть счастливых спортсменов.

— Просто часто на критику этой группы — и вы с этим встречались — реагируют очень ранимо.

— Да, согласна. Я не очень хорошо знаю Тутберидзе...

— Никто почти не знает. Она же очень редко говорит.

— Да, наверное, она большая тайна! (Смеется.) Конечно, она научила многих прекрасно кататься, она знает технику. Так что даже если я что-то говорю о ее фигуристках, то это не против нее, я не знаю ее лично. Просто свое мнение есть у каждого. В Канаде культура очень отличается. Два разных мира. Я помню свое интервью на финале «Гран-при», и русская журналистка мне сказала: «Для вас фигурное катание — веселье. Вам нравится кататься. Я не понимаю этого. Никогда не слышала такого от русского фигуриста». Я каталась, потому что я фанат катания.

— Если для канадцев фигурное катание — это веселье, то какое слово мы подберем для русских?

— Работа. Но поэтому они и так успешны, поэтому побеждают. Благодаря такому менталитету.

— Я не ошибусь, если скажу, что в Канаде этот вид спорта сейчас в кризисе?

— Вы правы. В 2018 году для Канады было великое время, возможно, лучшее поколение. Сейчас у нас нет подпитки из юниорского катания. Пайпер и Поль [Гиллес и Пуарье], Киган [Мессинг] - они хороши. Но надеюсь, что начнут приходить и сильные юниоры. Конечно, ситуация с коронавирусом не помогает. Он ударил по развитию всех видов спорта. Молодые ребята не могли кататься почти два года. Катки были закрыты, и кататься могла только элита.

— И государство не помогает? В России фигурное катание во многом государственный спорт.

— О, у нас совсем не как в России. Когда я выступала и была шестой в мире, мне все равно приходилось работать полный день, чтобы оплачивать жилье и занятия спортом. Шестая в мире — это же вроде неплохой результат, правда? Мы были двукратными чемпионами, и никогда у нас не было спонсора.

— Кем вы работали?

— Я много где работала, но на тот момент — няней, я ухаживала за детьми. Вы никогда такого не услышите в большом спорте — кто-то в топ-6 в мире, и он вынужден работать, чтобы жить. В России такого нет?

— Ну, это звучало бы странно. Давайте для завершения темы оценок — вы написали, что Джейсону Брауну нужно дать все «десятки» за компоненты, но в России многие недовольны, что Евгений Семененко проиграл человеку, который не сделал ни одного квада и упал с акселя. Тоже разница культур?

— Абсолютно. Мой твит был о короткой программе, произвольная действительно была слаба. Он пытается делать этот четверной, и он его отвлекает! Я не уверена, что ему нужен четверной. Он достаточно хорош во всем остальном. Русские стараются выиграть технически, в Северной Америке больше упора на катание. Но Джейсон берет другим. У него лучшие вращения в мире, сверхбыстрые, при этом он остается в одной точке. Работа ногами, связующие моменты. Никто больше так это не делает! Мы должны смотреть и на эти моменты. В идеальном мире он бы делал еще и четверные, и тогда никто бы не смог его победить. Но сейчас он берет другим, потому что знает, что четверной достать не может.

Give all the PCS to Jason Brown !!! 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ??? #SCI21 — Meagan Duhamel (@mhjd 85 ) October 29, 2021

— Кого еще вы бы выделили по итогам уик-энда?

— Думаю, стоит отметить американскую пару Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, они смогли стать третьими и показали одно из лучших выступлений в произвольной, поставили личный рекорд. Это хорошая новость для американской олимпийской сборной (американцы — главные соперники россиян в командном турнире. — Прим. «СЭ»). Мне понравилась Маи Михара. Она долго не каталась на международном уровне, а тут вышла и показала очень сильную прыжковую технику и яркое, текучее катание. Она еще может преподнести сюрпризы, даже в составе олимпийской сборной.

— Мы вот тоже ждем, чтобы кто-то преподнес. А то скучно выигрывать уже. Опыт художественной гимнастики показывает, что с прямыми конкурентами интереснее.

— Весь мир ждет! Сейчас ваши девушки в своей лиге. Просто у фигуристок из других стран займет чуть больше времени нагнать. Но они постепенно идут к этому, кореянки, японки, американки делают все более сложные прыжки.

— Желаю вам, чтобы канадки присоединились. Ну или вы возвращайтесь в одиночку.

— О, я надеюсь, найдутся молодые, которые будут способны на высокий результат! (Смеется.)