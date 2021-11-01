Олимпийская чемпионка из Канады не согласилась с серебром ученицы Тутберидзе на первом этапе «Гран-при»

Двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Меган Дюамель в интервью «СЭ» прокомментировала судейские оценки российским фигуристкам на первых этапах «Гран-при».

По ее мнению, на в США второй должна была стать Каори Сакамото, а не россиянка Дарья Усачева. Подопечная Этери Тутберидзе в борьбе за серебро выиграла 0,34 балла у Ён Ю и 1,38 балла у Сакамото.

— Когда девушки получают очень высокие баллы в России, я не удивляюсь. Но вас не удивляет, что, например, Усачева без тройного акселя обыгрывает кореянку и японку в США?

— В короткой программе — нет. Она прекрасно выступила в первый день на Skate America. Но в сумме второе место в моем понимании должна была занимать Каори Сакамото. Возможно, так. Она как бы полностью упакована, есть все, она очень сильна, но не получает тех высоких баллов, которые заслуживает. Опять же, мое мнение. Что касается оценок русских девушек — любой фигурист иногда получает больше, чем-то, на что накатал, так бывает. И со мной было. А иногда меньше. И фигуристы проходят через оба варианта по ходу карьеры. Зависимости от страны я не обнаруживаю.

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