Медведева в соцсетях поздравила Тутберидзе с юбилеем

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к Этери Тутберидзе в честь юбилея тренера.

24 февраля заслуженному тренеру России исполнилось 50 лет.

«С днем рождения», — написала Медведева в своих соцсетях.

Под руководством Тутберидзе Медведева стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, чемпионкой мира и Европы.

Ранее тренера с юбилеем поздравила ее ученица Камила Валиева. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров, и пожелал ей реализовывать все творческие и профессиональные замыслы.