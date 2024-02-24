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24 февраля, 15:46

Тарасова поздравила Тутберидзе с 50-летием

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения Этери Тутберидзе. Сегодня, 24 февраля, ей исполнилось 50 лет.

«От всего сердца поздравляю Этери с ее праздником, хочу пожелать будущих побед и тренерского долголетия! Она занимает очень важное место в фигурном катании России. Через нее прошли одни из лучших фигуристов в истории, поэтому надо ей сказать спасибо и пожелать всего самого лучшего.

Лучший ли она тренер? Это нужно доказывать каждый год! Нет такого тренера, который будет лучшим всегда. Она вырастила чемпионов. Конечно, она одна из лучших. Надеюсь, она будет продолжать свое дело как можно дольше», — цитирует Тарасову Sport24.

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира, вице-чемпионка олимпийских игр Евгения Медведева и другие девушки. Совместно с Максимом Траньковым она привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям Игр 2022 года.

В 2021 году Тутберидзе была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-623732-tarasova-pozdravila-tutberidze-s-50-letiyem-nadeyus-ona-budet-prodolzhat-svoye-delo-kak-mozhno-dolshe
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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