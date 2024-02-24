Маринин — об отсутствии Тутберидзе на российских стартах: «Чего ей мотаться?»

Олимпийский чемпион Максим Маринин в интервью «СЭ» выразил свое отношение к отсутствию Этери Тутберидзе на российских соревнованиях. Известный тренер выводила на этапах Гран-при Камилу Валиеву, однако последние старты, включая Спартакиаду, игнорировала.

— Вас не настораживает, что их тренер Этери Тутберидзе не ездит по российским соревнованиям?

— Есть штаб, где распределены роли, я же не знаю изнутри, как это работает. Но когда ты, так сказать, на свет произвел победителей нескольких Олимпиад, то после эйфории никто не хочет на уровень ниже опуститься. Она всех внутри страны знает. Что она увидит на российских стартах, чего не видела раньше? Затем и есть тренеры в штабе, которые ездят по внутренним стартам, а она занимается другими делами. Новый прекрасный каток, наверняка есть административные, хозяйственные дела, которыми можно заняться в Москве. Необязательно ехать в другой город — если есть люди в команде, которые могут тебя заменить. Результат будет тот же. Чего мотаться, когда ты можешь не мотаться? — ответил Маринин.

Полностью интервью с олимпийским чемпионом Максимом Марининым читайте скоро на сайте «СЭ».