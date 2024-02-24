Валиева поздравила Тутберидзе с днем рождения

Российская фигуристка Камила Валиева поздравила тренера Этери Тутберидзе с днем рождения.

24 февраля Тутберидзе исполнилось 50 лет.

17-летняя спортсмена опубликовала поздравление в соцсетях.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты 17-летней спортсменки с этой даты аннулированы.

В конце января Тутберидзе прокомментировала вердикт по делу Валиевой. Она посетовала, что антидопинговые службы за два года не смогли установить, как допинг попал в организм фигуристки.