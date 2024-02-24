Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

24 февраля, 15:02

Матыцин отметил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе с 50-летием.

«За годы своей профессиональной деятельности она вырастила плеяду талантливых и успешных спортсменов — многократных чемпионов России, Европы и мира, олимпийских чемпионов, и каждый из них — с уникальным стилем катания. Ученицы Этери Тутберидзе не сходят с первой ступени пьедестала чемпионатов России уже много лет, очаровывая своими программами миллионы болельщиков в России и по всему миру. Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров, каждый из которых является профессионалом высочайшего класса», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Министр спорта пожелал Тутберидзе продолжать успешную карьеру тренера, а также реализовывать все творческие и профессиональные замыслы.

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира, вице-чемпионка олимпийских игр Евгения Медведева и другие девушки. Совместно с Максимом Траньковым она привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям Игр 2022 года.

В 2021 году Тутберидзе была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев.

Источник: https://tass.ru/sport/20074709
Фигурное катание
Олег Матыцин
Этери Тутберидзе
2
0
Читайте также
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух отреагировал на попадание дуэта Шевченко — Ежлов на Кубок Первого канала

Олимпийский комитет России поздравил Тутберидзе с 50-летием
Новости
RSS RSS
Все новости