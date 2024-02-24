Матыцин отметил, что Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе с 50-летием.

«За годы своей профессиональной деятельности она вырастила плеяду талантливых и успешных спортсменов — многократных чемпионов России, Европы и мира, олимпийских чемпионов, и каждый из них — с уникальным стилем катания. Ученицы Этери Тутберидзе не сходят с первой ступени пьедестала чемпионатов России уже много лет, очаровывая своими программами миллионы болельщиков в России и по всему миру. Тутберидзе удалось создать уникальную команду тренеров, каждый из которых является профессионалом высочайшего класса», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Министр спорта пожелал Тутберидзе продолжать успешную карьеру тренера, а также реализовывать все творческие и профессиональные замыслы.

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира, вице-чемпионка олимпийских игр Евгения Медведева и другие девушки. Совместно с Максимом Траньковым она привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям Игр 2022 года.

В 2021 году Тутберидзе была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев.