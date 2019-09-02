Медведева считает, что спортсменам тяжело работать без личного тренера

Российская фигуристка Евгения Медведева — о необходимости работать с личным тренером.

— Не каждый спортсмен это признает, но работать без своего личного тренера тяжело всегда, — цитируют Медведеву «РИА Новости». — Неважно, насколько ты мотивирован, насколько сильно любишь кататься, просто в тренировке ежеминутно возникают какие-то ситуации, которые хочется с кем-то обсудить, получить оценку со стороны. Особенно — оценку человека, который знает все твои сильные и слабые стороны. Мне тоже бывает тяжеловато без Брайана и без Трейси, но я не жалуюсь. К тому же в Москве не чувствую себя брошенной. Есть Елена Германовна (Буянова), которая помогает мне в ЦСКА, есть Ирина Анваровна (Тагаева), которая обязательно сделает замечание, если увидит, что у меня ноги или руки «висят», или что-то другое режет глаз с хореографической точки зрения, так что одна на льду я не бываю. Тем более что этого не позволяет элементарная техника безопасности.

19-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады.