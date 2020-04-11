Медведева поделилась эффектной домашней тренировкой
19:23
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала, как тренируется в домашних условиях.
— В эти сложные времена самое главное — оставаться позитивными и активными, — cказала Медведева. — Занимайтесь спортом и скоро все у нас будет хорошо.
?Евгения Медведева @jmedvedevaj— Фигурное катание России (@RuSkating) April 11, 2020
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. ??
Чемпионка мира (2016, 2017),??
Чемпионка Европы (2016, 2017)??
Чемпионка России (2016, 2017), ??
Победительница финалов Гран-при (2015, 2016). ??
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??Член сборной России pic.twitter.com/ayI8aM1h1Q
20-летняя фигуристка должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего отправилась в эту страну из Канады.
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