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Медведева поделилась эффектной домашней тренировкой

19:23
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала, как тренируется в домашних условиях.

— В эти сложные времена самое главное — оставаться позитивными и активными, — cказала Медведева. — Занимайтесь спортом и скоро все у нас будет хорошо.

20-летняя фигуристка должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего отправилась в эту страну из Канады.

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