Медведева поделилась эффектной домашней тренировкой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала, как тренируется в домашних условиях.

— В эти сложные времена самое главное — оставаться позитивными и активными, — cказала Медведева. — Занимайтесь спортом и скоро все у нас будет хорошо.

?Евгения Медведева @jmedvedevaj

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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. ??

Чемпионка мира (2016, 2017),??

Чемпионка Европы (2016, 2017)??

Чемпионка России (2016, 2017), ??

Победительница финалов Гран-при (2015, 2016). ??

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??Член сборной России pic.twitter.com/ayI8aM1h1Q — Фигурное катание России (@RuSkating) April 11, 2020

20-летняя фигуристка должна исполнить главную роль в японском ледовом шоу «Сейлор Мун» в начале июня, ради чего отправилась в эту страну из Канады.