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Медведева опубликовала трогательный пост об умершей бабушке

17:34
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила в Instagram, что у нее умерла бабушка.

«Мой первый Новый год без тебя. Мое первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо», — написала Медведева.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Подписчики поддержали ее в комментариях к этому посту.

medokosto: «Держись, Женя».

elizavetka_igorevna: «Женечка, держись! Соболезную...»

shinomuni77: «Соболезнования Мед-чан».

li.oness.l: «Мои соболезнования. Знай, она тобой гордится».

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Иван Шитик все материалы автора
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