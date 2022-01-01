Медведева опубликовала трогательный пост об умершей бабушке
17:34
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила в Instagram, что у нее умерла бабушка.
«Мой первый Новый год без тебя. Мое первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо», — написала Медведева.
Подписчики поддержали ее в комментариях к этому посту.
medokosto: «Держись, Женя».
elizavetka_igorevna: «Женечка, держись! Соболезную...»
shinomuni77: «Соболезнования Мед-чан».
li.oness.l: «Мои соболезнования. Знай, она тобой гордится».
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