Медведева опубликовала трогательный пост об умершей бабушке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила в Instagram, что у нее умерла бабушка.

«Мой первый Новый год без тебя. Мое первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо», — написала Медведева.

Подписчики поддержали ее в комментариях к этому посту.

medokosto: «Держись, Женя».

elizavetka_igorevna: «Женечка, держись! Соболезную...»

shinomuni77: «Соболезнования Мед-чан».

li.oness.l: «Мои соболезнования. Знай, она тобой гордится».