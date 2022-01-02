Теннелл снялась с чемпионата США из-за травмы ноги

Американка Брэди Теннелл не выступит на чемпионате США, который пройдет с 3 по 9 января в Нэшвилле. Фигуристка снялась из-за травмы ноги.

В текущем сезоне Теннел не выступала на международных турнирах по той же причине.

«Утром я приняла самое трудное решение в жизни — отказаться от участия в чемпионате США из-за травмы ноги. Хотя я сделала все, что было в моих силах, чтобы подготовиться к турниру, я должна прислушиваться к тому, что говорит мне мое тело, и принять тот факт, что я не смогу участвовать в соревнованиях на следующей неделе.

Я продолжу работать над тем, чтобы выздороветь, я желаю всем невероятной удачи на следующей неделе. Я буду изо всех сил болеть за всю команду США, когда они отправятся в Пекин. Я вернусь. Я еще не закончила сражаться", — написала Теннелл в Instagram.